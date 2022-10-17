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09:51, 17 октября 2022Путешествия

Стоимость авиабилетов в страны бывшего СССР упала в 30 раз

АТОР: стоимость рейса Москва — Ереван в октябре упала в 30 раз до 12 тысяч рублей

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В октябре стоимость авиабилетов на рейсы из России за рубеж вернулась к докризисным значениям — в зависимости от направления цена упала в 3-30 раз. На это обратили внимание специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Существенное падение заметно на авиабилетах в страны бывшего СССР. Например, если 26 сентября из Москвы в Ереван можно было улететь за 380 тысяч рублей в одну сторону, то 26 октября перелет уже обойдется в 30 раз дешевле — рейс из столицы с пересадкой в Сочи будет стоить от 12 тысяч рублей.

Стоимость билетов в Ташкент упала с 322 тысяч рублей до 18,6 тысячи рублей (без багажа), в Алматы теперь можно улететь за 19,6 тысячи рублей вместо 64 тысяч рублей. Перелет в Тбилиси с одной пересадкой 26 октября обойдется за 22,4 тысячи рублей (тариф с багажом), тогда как 26 сентября доступный вариант начинался от 179 тысяч рублей (с двумя стыковками).

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Подешевели и перелеты в популярные среди россиян пляжные страны. Так, стоимость авиабилетов в Дубай снизилась в три-пять раз, в зависимости от тарифа и количества стыковок. Сейчас прямой рейс обойдется от 51 тысячи рублей, с пересадками — от 34,7 тысячи рублей. Улететь в Стамбул теперь можно за 20 тысяч рублей (стыковочный рейс без багажа, отправление 26 октября), тогда как в сентябре прямых рейсов и вовсе не было в продаже, а перелеты с пересадками начинались от 178,5 тысячи рублей.

Ранее в октябре стали известны самые популярные направления среди россиян на ноябрьские праздники. Так, лидером по количеству бронирований авиабилетов стал Таиланд, следом идут Турция и ОАЭ.

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Дарья Рыбак
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