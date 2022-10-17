Захарова ответила на заявление Борреля о проведении расследования против Ирана

Захарова упрекнула Борреля за нежелание расследовать взрывы на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о намерении Европейского союза (ЕС) провести расследование в отношении причастности Ирана к поставкам оружия российской стороне. Дипломат в Telegram-канале упрекнула Борреля в игнорировании терактов на «Северных потоках».

«А с подрывами "Северного потока" Жозеп уже разобрался? Видимо, после заявлений Вашингтона о заинтересованности США в прекращении поставок газа по этим трубопроводам в Европу желание проводить расследование у верхушки ЕС полностью отпало. Решили резко переключиться на Иран», — написала она.

Ранее стало известно, что ЕС собирается усилить защиту инфраструктуры «Северных потоков» от актов саботажа, которые в последние недели выявили уязвимость газопроводов. Кроме того, страны создадут план того, как в будущем реагировать на подобные инциденты.

В сентябре на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийским море произошли взрывы, что привело к крупным утечкам газа. Расследования начали проводить Швеция, Германия и Дания. Стокгольм считает, что подводные инспекции свидетельствуют о возможном саботаже. При этом Швеция не стала делиться с Германией и Данией результатами расследования инцидентов.

