Всемирный банк назвал необслуживаемыми все предоставленные Белоруссии займы

Всемирный банк назвал необслуживаемыми займы для Белоруссии на 68 миллионов долларов

Всемирный банк объявил, что переводит все предоставленные Белоруссии займы в статус необслуживаемых. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, причиной стали просроченные платежи на 68,4 миллиона долларов. «С сегодняшнего дня Всемирный банк перевел все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Республике Беларусь или гарантированные ею, в статус необслуживаемых», — отмечается в заявлении.

Всего банк оценил платежи, которые были просрочены на 14 октября, в эквивалентную 68,43 миллиона долларов сумму.

В начале марта Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.