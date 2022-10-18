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01:19, 18 октября 2022Бывший СССР

Всемирный банк назвал необслуживаемыми все предоставленные Белоруссии займы

Всемирный банк назвал необслуживаемыми займы для Белоруссии на 68 миллионов долларов

Фото: Pixabay

Всемирный банк объявил, что переводит все предоставленные Белоруссии займы в статус необслуживаемых. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, причиной стали просроченные платежи на 68,4 миллиона долларов. «С сегодняшнего дня Всемирный банк перевел все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные Республике Беларусь или гарантированные ею, в статус необслуживаемых», — отмечается в заявлении.

Всего банк оценил платежи, которые были просрочены на 14 октября, в эквивалентную 68,43 миллиона долларов сумму.

В начале марта Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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Марина Совина
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