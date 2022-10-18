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19:06, 18 октября 2022Силовые структуры

Российского экс-бойца ММА по кличке Сибирский медведь задержали по делу о краже

Экс-бойца ММА по кличке Сибирский медведь задержали в Петербурге по делу о краже
Денис Комкин (слева)

Денис Комкин (слева). Фото: Андрей Пронин / PhotoXPress.ru

Сотрудники уголовного розыска задержали бывшего бойца ММА Дениса Комкина по подозрению в краже двух миллионов рублей со счета гандбольного клуба в Петербурге. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отдел полиции Московского района Санкт-Петербурга 6 октября поступило заявление о пропаже с счета гандбольного клуба 1,8 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ, подозреваемым по которому стал 39-летний Денис Комкин — мастер спорта по дзюдо и боевому самбо, чемпион Северо-Запада по боям без правил.

В мире MMA Комкин известен под кличкой Сибирский медведь. Последние шесть лет спортсмен не выступал — после десяти поражений решил сделать перерыв. По информации правоохранителей, Комкин нигде не работает. Однако в ходе обыска у него дома нашли 112 банковских карт и шесть телефонов. Полиция предполагает, что спортсмен занимался обналичиванием средств.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Москве россиян, заподозренных в незаконной банковской деятельности, оборот которой за полтора года превысил четыре с половиной миллиарда рублей.

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Илона Палей
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