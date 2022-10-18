Владелец Louis Vuitton испугался летать на частном самолете

Владелец компании LVMH Бернар Арно отказался от личного джета из соображений безопасности

Владелец компании LVMH Бернар Арно, в состав которой входит Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Guerlain и другие бренды, отказался от личного самолета из соображений безопасности. Об этом он заявил в эфире Radio Classique.

Французский миллиардер рассказал, что избавился от джета после того, как в соцсетях появились аккаунты, отслеживающие каждый взлет и посадку бизнесмена. Такие страницы принялись создавать в связи с возмущением общественности тем фактом, что главы конгломерата заявили о желании сделать углеродный след в мире минимальным, однако при этом продолжили летать на частных самолетах.

По словам руководителя отдела коммуникаций и репутации в LVMH Антуана Арно, подобные слежки вызывают беспокойство, поэтому члены компании начали чаще использовать для передвижения высокоскоростные поезда. В то же время Бернар Арно заявил, что будет арендовать джет в случае необходимости, чтобы «никто более не знал, куда он полетит».

В июле Кайли Дженнер обругали в сети за 17-минутный полет на частном самолете. Известно, что телезвезда следовала из города Камарильо в Ван-Найс, расположенный в штате Калифорния. По предварительным расчетам, время в пути составило 17 минут. Утверждается, что данное расстояние можно преодолеть на автомобиле за 45 минут.