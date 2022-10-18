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00:28, 18 октября 2022Мир

Блинкен объяснил конкуренцию США и Китая

Блинкен: США конкурируют с КНР из-за поддержки Пекином «антилиберального» мироустройства
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

США и Китай хотят порядка в мире, но Пекин выступает за «антилиберальное» мироустройство, чем и объясняется конкуренция двух стран, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По его словам, «мир не организуется сам по себе». Блинкен уточнил, что США хотят играть в этом процессе ведущую роль по двум причинам. «Если мы не играем ведущую роль в этом, то происходит одно из двух: либо это делает кто-то другой, возможно, Китай, и опять же, вероятно, не так, чтобы это полностью отражало наши интересы и ценности, либо, что также плохо, никто этого не делает, и тогда возникает вакуум, который заполняется чем-то плохим», — объяснил он.

По мнению госсекретаря, конкуренция между Вашингтоном и Пекином объясняется тем, что КНР поддерживает «антилиберальное» мироустройство. «Китай тоже хочет порядка, но это антилиберальный порядок. Порядок, к которому мы стремимся, не идеален, но является более либеральным», — уточнил он.

Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты должны противостоять России на Украине, иначе могут возникнуть конфликты в других частях мира.

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Марина Совина
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