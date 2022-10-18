Иран раскритиковал Борреля за сравнение не входящих в ЕС стран с джунглями

МИД Ирана раскритиковал Борреля за сравнение стран, не входящих в ЕС, с джунглями

Высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего ЕС с садом, а весь остальной мир с джунглями, являются колониальной и неактуальной терминологией. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает РИА Новости.

«Метафора "сад/джунгли" возникла в неприемлемом предельно колониальном мышлении, дающем Западу право на вторжение и оккупацию. Та эпоха подошла к концу. Грядет многополярный мир. Либо Европейский союз примет реальность, либо продолжит идти по пути упадка и исчезновения», — сказал дипломат.

Ранее Боррель заявил, что главы МИД стран-членов Евросоюза обсудили сообщения о поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию и договорились, что соответствующие органы будут расследовать подобные факты. «Если доказательства будут собраны, я уверен, что страны ЕС отреагируют», — высказался он.