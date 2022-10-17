В ЕС расследуют поставки иранских беспилотников в Россию

Боррель заявил, что ЕС будет расследовать факты поставок иранских БПЛА в Россию

Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудили сообщения о поставках иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию и договорились, что соответствующие органы будут расследовать подобные факты. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Министры обсуждали этот вопрос. Страны ЕС продемонстрировали единство, все обеспокоены, все высказали намерение продолжать сбор доказательств. Если доказательства будут собраны, я уверен, что страны ЕС отреагируют», — высказался он.

Ранее стало известно, что власти Украины попросили Израиль раскрыть разведданные о военной поддержке Вооруженных сил России со стороны Ирана. Отмечается, что украинская сторона особенно обеспокоена сообщениями о появлении иранских беспилотников Shahed-136 в зоне боевых действий.