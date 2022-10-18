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20:37, 18 октября 2022Ценности

Девушка сделала популярную процедуру у косметолога и осталась с зелеными бровями

Брови блогерши Ханны Чан позеленели от перманентного макияжа

Кадр: @realhannahchan / TikTok

Блогерша Ханна Чан с никнеймом realhannahchan сделала микроблейдинг (внедрение в кожу пигмента с помощью игл) у косметолога и осталась с цветными бровями. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В размещенном ролике героиня материала рассказала, как два года назад решила изменить натуральный цвет волосков с помощью специальной техники перманентного макияжа. «Вам следует дважды подумать, если вы планируете микроблейдинг», — заявила девушка, демонстрируя подписчикам свое лицо после популярной процедуры.

На кадрах видно, что татуаж Чан приобрел слишком темный оттенок. По словам юзерши, она решила пройти курс лазерной коррекции, чтобы вернуть себе естественную внешность. Однако после нескольких сеансов брови окрасились в оранжевый, затем красный и, наконец, зеленый цвет.

Случай инфлюэнсерши удивил пользователей сети, и они рассказали о своих экспериментах с окрашиванием бровей в комментариях. «Я никогда больше не прибегну к микроблейдингу. Делала его дважды, а теперь мои брови обрели ужасный цвет», «Я очень жалею, что сделала эту косметическую процедуру, мои брови стали оранжево-синими», — поделились некоторые из них.

Ранее журналисты проанализировали последние выходы инфлюэнсеров и назвали осветление бровей новым модным трендом. Мода на подобный мейкап вернулась из 1990-х годов, когда тонкие брови были особенно актуальны.

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Карина Черных
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