Сотрудник Шереметьево наживался на пассажирах незаконным способом и попался

Работник Шереметьево разрешал пассажирам проносить жидкости в «стерильную зону» за деньги

Сотрудник досмотра столичного аэропорта Шереметьево наживался на пассажирах незаконным способом: он за деньги пропускал людей с бутылками воды и другими жидкостями недопустимого объема. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в ходе досмотра мужчина разрешал людям проносить в «стерильную зону» бутылки объемом более 100 миллилитров за определенную плату. За подобную услугу он просил перевести ему на карту 100 рублей.

На недобросовестного работника Шереметьево пожаловались пассажиры. По информации Telegram-канала, после этого правоохранители якобы провели эксперимент, который подтвердил сообщения людей. Мужчина попался полиции, после чего его уволили.

Ранее в августе сотрудника службы безопасности Шереметьево уволили за тайную съемку нижнего белья пассажирки. Сообщалось, что работник столичного аэропорта на эскалаторе пристроил свою камеру рядом с юбкой девушки.