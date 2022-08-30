Работника Шереметьево уволили за тайную съемку нижнего белья пассажирки

TourDom: сотрудника Шереметьево уволили за тайную съемку нижнего белья пассажирки

Сотрудника службы безопасности московского аэропорта Шереметьево уволили за тайную съемку нижнего белья пассажирки. Об этом сообщает портал TourDom.

Отмечается, что работник аэропорта на эскалаторе пристроил свою камеру рядом с юбкой одной из пассажирок. Девушка заметила это, сняла на видео, а затем попросила охранника показать ей, что он успел запечатлеть и потребовала незамедлительно удалить запись. Однако мужчина отказал ей в этом.

Пассажирка, заметившая скрытую съемку, обратилась в полицию и к сотрудникам аэропорта. Правоохранители сообщили девушке, что проведут расследование инцидента, а в пресс-службе Шереметьево уведомили, что охранник уже понес наказание. По итогам проверки было принято решение о его увольнении.

Ранее в августе сообщалось, что россиянин украл у пассажира самолета часы в ходе досмотра в Шереметьево. Мужчина положил аксессуар стоимостью 330 тысяч рублей в лоток на ленту, после чего работники аэропорта попросили его достать из сумки ноутбук и также положить его в лоток. Увидев часы в лотке, злоумышленник, пройдя через металлоискатель, взял аксессуар и ушел с ним.