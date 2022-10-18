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20:27, 18 октября 2022Из жизни

Женщина прожила на улице несколько лет ради кота

The Mirror: британка прожила на улице три года из-за того, что не смогла держать кота дома

Фото: Gareth Olsen

Женщина из города Честер, Великобритания, несколько лет прожила на улице ради того, чтобы быть рядом со своим котом. Об этом сообщает The Mirror.

Британку обнаружил 43-летний лесоруб Гарет Олсен, когда расчищал заброшенную владельцем участка территорию. Женщина спала среди кустов в самодельном жилище, собранном из брезента, нескольких зонтов, спального мешка, одеял и подушек, а все ее вещи были разложены по сумкам и коробкам. «Я спросил, как долго она здесь живет, и она ответила, что уже два или три года», — говорит мужчина.

Британка рассказала, что у нее есть кот, которого она не смогла держать в доме из-за запрета арендодателей. По этой причине она приняла решение жить с питомцем, которого назвала «родственной душой», на улице.

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Олсен дал женщине немного денег на еду, а на следующий день обратился к благотворительной организации Share, которая вскоре предоставила бездомной новое жилье. «Я рад, что в конце концов все закончилось хорошо и теперь она получает поддержку», — утверждает мужчина.

Ранее сообщалось, что в Великобритании владелец паба нашел своего кота живым после того, как похоронил его. Оказалось, что владелец заведения похоронил чужого кота, которого принял за своего.

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Алиса Удовик
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