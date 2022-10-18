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18:20, 18 октября 2022Мир

В США предрекли Европе гражданские войны из-за Украины

TAC: конфликт на Украине может привести к гражданским войнам в Европе

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Страны Европы могут столкнуться с гражданскими войнами из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями против России, и эскалации конфликта на Украине. Такое развитие событий предрек обозреватель издания The American Conservative (TAC) из США Ласло Бернат Веспреми.

«Наиболее развитые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских столкновений зимой, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители», — отметил автор.

По его словам, пока невозможно предсказать, насколько масштабным будет недовольство в обществе и к чему оно приведет, однако протесты и гражданские беспорядки уже выглядят неизбежными. В ряде европейских стран эти процессы уже начались, подчеркнул Веспреми. При этом перебои с электричеством, поставками продовольствия и теплоснабжением, а также периодические отключение электричества и мобильных телефонных сетей могут иметь еще более непредсказуемые последствия, отметил он.

По мнению обозревателя, подобный сценарий может стать неожиданностью для тех, кто игнорировал социальный распад Западной Европы в последние десять лет. За это время, отметил эксперт, в регионе произошла целая серия нарастающих социальных кризисов: массовая миграция, повышение стоимости жизни и ограничения во время пандемии коронавируса. На этом фоне отсутствие электричества и тепла в грядущий зимний период может стать для европейцев «последней каплей», заключил Веспреми.

Ранее авторы журнала The American Conservative сравнили Европу с «больным, который грозит отключить себя от оборудования жизнеобеспечения» на фоне энергетического кризиса. По их мнению, энергокризис может вызвать проблемы не только в промышленности, но и в социальной сфере.

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Варвара Кошечкина
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