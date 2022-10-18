Учительница совратила подростка и довела его до самоубийства

Педагог из Индии совратила ученика и довела его до суицида отказом продолжать отношения

В Индии арестована учительница, которая совратила подростка и довела его до самоубийства, отказавшись продолжать отношения. Об этом сообщает NDTV.

Школьную учительницу из города Абаттур, штат Тамилнад, взяли под стражу после того, как ее несовершеннолетний ученик совершил суицид. Следователи выяснили, что у 17-летнего подростка и учительницы был роман.

Подросток покончил с собой в сентябре, сразу же после сдачи экзаменов в 12-м классе. Предполагалось, что мальчик совершил суицид из-за проблем с учебой, однако его мать в этом усомнилась. Педагога арестовали после того, как на мобильном телефоне погибшего мальчика нашли фотографии с учительницей.

«Преподавательница порвала с ним после того, как обручилась, однако мальчик хотел продолжать отношения», — заявила инспектор женского полицейского участка в Абаттуре.

Видья Редди, основательница некоммерческой организации TULIR, занимающейся расследованием сексуальных преступлений против несовершеннолетних, заявила, что сложившаяся ситуация является исключительной. По словам активистки, принятый в Индии в 2012 году закон о защите детей от сексуальных преступлений и его гендерно-нейтральные принципы доказали свою эффективность. Она понадеялась, что половые преступления против детей будут рассматриваться независимо от пола злоумышленника.

Пока неизвестно, по каким статьям уголовного кодекса женщине предъявят обвинения.

Ранее сообщалось, что бывшую учительницу католической школы из Австралии заподозрили в совращении несовершеннолетней ученицы. Преступления против девочки-подростка были совершены в период с 1997 по 1999 год.

