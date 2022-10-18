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20:39, 18 октября 2022Среда обитания

Европейская страна решила согреться холодной водой

В Финляндии решили обогревать дома с помощью холодной воды из Балтийского моря

Фото: Michal Fludra / NurPhoto / Getty Images

В Хельсинки (Финляндия) нашли необычный способ обогреть дома с наступлением зимнего сезона. Для этого европейская страна собирается использовать холодную воду, добытую из глубин Балтийского моря, пишет Bloomberg.

Таким образом финская столица присоединяется к стремлению Европы найти новые источники энергии и снизить свою зависимость от импортного ископаемого топлива с помощью новой системы отопления с нулевым выбросом углерода. Для забора морской воды решили построить специальный тоннель с тепловыми насосами. Предполагается, что так получится обеспечить обогрев почти 40 процентов города.

В настоящее время большинство домов в Хельсинки отапливаются с помощью системы централизованного теплоснабжения, которая в значительной степени зависит от угля и природного газа. Проект с морской водой должен стать ключевым шагом в переходе коммунальных предприятий на возобновляемые источники, чтобы достичь целей по углеродной нейтральности к 2030 году.

Проект стоимостью 400 миллионов евро находится на стадии разработки, которая займет два года; затем потребуется еще пять лет, чтобы завершить строительство, прежде чем электростанция мощностью 500 мегаватт будет готова к эксплуатации.

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Платон Щукин
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