Зеленскому предложили разорвать дипотношения с Ираном

Кулеба обратился к Зеленскому с предложением разорвать дипломатические отношения с Ираном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву следует разорвать дипотношения с Тегераном. Его слова приводит «РБК-Украина».

«С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента [Владимира Зеленского] предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», — заявил он.

Кроме того, он также подчеркнул, что возобновление отношений с Тегераном возможно только после прекращения якобы ведущихся военных поставок России.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко внес соответствующее постановление в Верховную Раду. Он также добавил, что США уже признали Иран государством, спонсирующим терроризм, поэтому другие страны должны последовать примеру Соединенных Штатов.