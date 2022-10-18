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15:57, 18 октября 2022Бывший СССР

Зеленскому предложили разорвать дипотношения с Ираном

Кулеба обратился к Зеленскому с предложением разорвать дипломатические отношения с Ираном

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву следует разорвать дипотношения с Тегераном. Его слова приводит «РБК-Украина».

«С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента [Владимира Зеленского] предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», — заявил он.

Кроме того, он также подчеркнул, что возобновление отношений с Тегераном возможно только после прекращения якобы ведущихся военных поставок России.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко внес соответствующее постановление в Верховную Раду. Он также добавил, что США уже признали Иран государством, спонсирующим терроризм, поэтому другие страны должны последовать примеру Соединенных Штатов.

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Алевтина Запольская
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