Киев рассмотрит разрыв отношений с Ираном

Депутат Верховной Рады заявил, что Киев рассмотрит расторжение дипотношений с Ираном

Киев рассмотрит разрыв дипломатических отношений с Ираном, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Подал в Верховную Раду проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании его государством-спонсором терроризма. Также Рада должна обратиться в ООН, Европарламент ПАСЕ, Парламентские Ассамблеи ОБСЕ, НАТО и ОЧЭС, в правительства мира с призывом принять необходимые меры», — написал парламентарий.

По его мнению, Иран якобы поставляет дроны России, которые затем применяются Москвой в специальной военной операции на Украине. Он также добавил, что США уже признали Тегеран государством-спонсором терроризма, поэтому Киев будет требовать принятия аналогичного решения от других стран.