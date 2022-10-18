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13:24, 18 октября 2022Бывший СССР

Киев рассмотрит разрыв отношений с Ираном

Депутат Верховной Рады заявил, что Киев рассмотрит расторжение дипотношений с Ираном

Фото: Vahid Salemi / AP

Киев рассмотрит разрыв дипломатических отношений с Ираном, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Подал в Верховную Раду проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании его государством-спонсором терроризма. Также Рада должна обратиться в ООН, Европарламент ПАСЕ, Парламентские Ассамблеи ОБСЕ, НАТО и ОЧЭС, в правительства мира с призывом принять необходимые меры», — написал парламентарий.

По его мнению, Иран якобы поставляет дроны России, которые затем применяются Москвой в специальной военной операции на Украине. Он также добавил, что США уже признали Тегеран государством-спонсором терроризма, поэтому Киев будет требовать принятия аналогичного решения от других стран.

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Алевтина Запольская
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