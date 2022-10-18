Кремль прокомментировал информацию о применении иранских дронов в ходе СВО

Песков заявил, что в Кремле не знают о применении военными РФ иранских дронов в ходе СВО

В Кремле ничего не знают о применении российскими военными иранских дронов в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившиеся сведения, передает ТАСС.

Он посоветовал журналистам обратиться за подробностями по этой теме в Минобороны России.

«В ходе СВО используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны», — сказал Песков.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС будет расследовать факты поставок иранских беспилотных летательных аппаратов в Россию.

В сентябре власти Украины попросили Израиль раскрыть разведданные о военной поддержке Вооруженных сил России со стороны Ирана. Украинская сторона была особенно обеспокоена сообщениями о появлении иранских беспилотников Shahed-136 в зоне боевых действий.