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12:18, 18 октября 2022Россия

Кремль прокомментировал информацию о применении иранских дронов в ходе СВО

Песков заявил, что в Кремле не знают о применении военными РФ иранских дронов в ходе СВО
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Кремле ничего не знают о применении российскими военными иранских дронов в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившиеся сведения, передает ТАСС.

Он посоветовал журналистам обратиться за подробностями по этой теме в Минобороны России.

«В ходе СВО используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны», — сказал Песков.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС будет расследовать факты поставок иранских беспилотных летательных аппаратов в Россию.

В сентябре власти Украины попросили Израиль раскрыть разведданные о военной поддержке Вооруженных сил России со стороны Ирана. Украинская сторона была особенно обеспокоена сообщениями о появлении иранских беспилотников Shahed-136 в зоне боевых действий.

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Анна Щербакова
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