На Украине запустили онлайн-магазин с дровами

Власти Украины запустили онлайн-магазин с дровами для населения

На Украине запустили онлайн-магазин, где население сможет приобрести дрова. Об этом сообщается на сайте кабинета министров республики.

«Лесхозы уже принимают онлайн-заказы от украинцев. В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что система самостоятельно подберет ближайший лесхоз и дрова, которые можно купить, для этого нужно только указать адрес доставки. Власти обратили внимание украинцев на то, что одно физическое лицо сможет приобрести 15 кубометров дров за отопительный сезон. Данный лимит и авторизация пользователей введены для предотвращения спекуляций.

Уточняется, что дополнительная заготовка дров в 2022 году осуществляется за счет неиспользованного лимита древесины за прошлые годы и «под "топор" украинские леса никто не пускает».

12 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к отопительному сезону на 90 процентов. Он призвал украинцев тщательно готовиться к зиме, так как она будет сложной. Как утверждает Шмыгаль, каждая семья должна иметь свечи, фонарики, батарейки и теплую одежду.