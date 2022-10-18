Российский посол обвинил Германию в пересечении красной черты по Украине

Посол РФ Нечаев обвинил Германию в пересечении красной черты из-за поставок оружия Украине

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью ТАСС выступил с обвинениями в адрес властей Германии из-за пересечения ими красной черты в вопросе поставок Украине летального оружия. По его словам, в этом вопросе немцы несут историческую ответственность перед россиянами.

«Поставки киевскому режиму летального оружия германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения, — это, безусловно, красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — заявил российским дипломат.

При этом он подчеркнул, что Германия в течение десятилетий не отправляла собственное оружие и тяжелую военную технику в зоны вооруженных конфликтов. Нечаев подчеркнул, что Берлин решился изменить свою позицию в данном вопросе лишь тогда, когда дело коснулось России. Он назвал решение немецкого правительства серьезной ошибкой. «Разумеется, такой поворот не мог не отразиться самым негативным образом на наших двусторонних отношениях и перспективах их развития», — отметил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к украинской системе противоракетной обороны и намерена заставить ПВО выпустить весь имеющийся в распоряжении Киева ракетный запас во время атак дронами.