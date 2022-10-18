В Киеве заявили о найденном Россией «ключике» к украинской ПВО

Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что РФ нашла «ключик» к украинской ПВО

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к украинской системе противоракетной обороны и намерена заставить ПВО выпустить весь имеющийся в распоряжении Киева ракетный запас во время атак дронами. Его слова приводит РИА Новости.

Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали Алексей Арестович советник главы офиса президента Украины

По мнению чиновника, в таком режиме работа беспилотников может продолжаться в течение двух-трех месяцев.

Ранее военные эксперты рассказали, почему беспилотники «Герань-2» (иранский Shahed-136) стали «настоящим кошмаром» для Украины. По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, украинская система противовоздушной обороны (ПВО) оказалась против них неэффективна.

МИД Украины обвинил Иран в поставках беспилотников России

Министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия и беспилотников для России и призвало немедленно прекратить их. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов МИД Украины

Украинский МИД сообщил, что для ударов по объектам критической инфраструктуры были использованы дроны иранского производства. Также отмечается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 октября призвал страны Европейского союза (ЕС) ввести санкции против Тегерана.

Ранее солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 и беспилотники Mohajer-6 представляют серьезную угрозу для украинской армии.

11 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский захотел создать вокруг страны «воздушный щит» и призвал предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО. Помочь Украине в этом он попросил лидеров G7.

Советник городского главы Киева Юрий Зозуля рассказал о защите особо важной инфраструктуры города «антидроновым куполом».

Иран отрицает поставки оружия России

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что страна не поставляет России оружие для использования в боевых действиях на Украине. Дипломат опроверг сообщения о планируемой поставке Тегераном баллистических ракет собственного производства и беспилотных летательных аппаратов.

До этого американская газета The Washington Post сообщила о том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники. Речь идет о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136.

Власти Евросоюза решили обсудить расширение санкций в отношении Ирана и предполагаемое использование Россией иранских беспилотников в боях на Украине. Пока объединение не планирует вводить рестрикции в связи с возможными поставками Тегерана Москве.

Глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров государств-членов Евросоюза в Люксембурге заявил, что политический блок расследует возможную поставку дронов Ирана России для их использования на Украине.

Он сообщил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель обсуждал эту ситуацию с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом, однако «столкнулся с крайне категоричным отрицанием» использования дронов страны на Украины.

