В Чехии назвал способное развалить Евросоюз решение Германии
Чешский экономист Ярослав Шульц назвал решение Германии, способное развалить Европейский союз (ЕС). По его мнению, это намерение ФРГ создать стабилизационный фонд в 200 миллиардов евро в период кризиса, передает Parlamentní listy.
«Если немцы в подобной ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, то тем самым дали понять, что их, в принципе, не интересует, найдется ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран», — заявил эксперт.
Шульц полагает, что Берлин дал другим государствам блока понять, что «Германия превыше всего» и усилит свое влияние в Европе, поскольку другие стране не смогут конкурировать с ней во многих отраслях и вкладывать аналогичные инвестиции.
Экономист добавил, что США не позволят ФРГ занять лидирующие позиции. Он назвал попыткой «придушить немцев» взрывы на «Северном потоке» и задался вопросом, позволят ли американцы взять передышку и набраться сил для преодоления кризиса.
Ранее Bloomberg сообщил, что нехватка кадров может обойтись крупнейшей экономике Европы — Германии — в 85 миллиардов долларов в год. Дефицит рабочей силы заставляет половину компаний в стране сокращать производство, что приводит к многомиллиардным потерям.