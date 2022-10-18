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05:01, 18 октября 2022Мир

В Чехии назвал способное развалить Евросоюз решение Германии

Экономист Шульц заявил, что решение ФРГ создать стабилизационный фонд может развалить ЕС
СюжетВзрывы в США:

Фото: Pixabay

Чешский экономист Ярослав Шульц назвал решение Германии, способное развалить Европейский союз (ЕС). По его мнению, это намерение ФРГ создать стабилизационный фонд в 200 миллиардов евро в период кризиса, передает Parlamentní listy.

«Если немцы в подобной ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, то тем самым дали понять, что их, в принципе, не интересует, найдется ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран», — заявил эксперт.

Шульц полагает, что Берлин дал другим государствам блока понять, что «Германия превыше всего» и усилит свое влияние в Европе, поскольку другие стране не смогут конкурировать с ней во многих отраслях и вкладывать аналогичные инвестиции.

Экономист добавил, что США не позволят ФРГ занять лидирующие позиции. Он назвал попыткой «придушить немцев» взрывы на «Северном потоке» и задался вопросом, позволят ли американцы взять передышку и набраться сил для преодоления кризиса.

Ранее Bloomberg сообщил, что нехватка кадров может обойтись крупнейшей экономике Европы — Германии — в 85 миллиардов долларов в год. Дефицит рабочей силы заставляет половину компаний в стране сокращать производство, что приводит к многомиллиардным потерям.

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Марина Совина
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