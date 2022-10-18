В Чехии назвал способное развалить Евросоюз решение Германии

Экономист Шульц заявил, что решение ФРГ создать стабилизационный фонд может развалить ЕС

Чешский экономист Ярослав Шульц назвал решение Германии, способное развалить Европейский союз (ЕС). По его мнению, это намерение ФРГ создать стабилизационный фонд в 200 миллиардов евро в период кризиса, передает Parlamentní listy.

«Если немцы в подобной ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, то тем самым дали понять, что их, в принципе, не интересует, найдется ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран», — заявил эксперт.

Шульц полагает, что Берлин дал другим государствам блока понять, что «Германия превыше всего» и усилит свое влияние в Европе, поскольку другие стране не смогут конкурировать с ней во многих отраслях и вкладывать аналогичные инвестиции.

Экономист добавил, что США не позволят ФРГ занять лидирующие позиции. Он назвал попыткой «придушить немцев» взрывы на «Северном потоке» и задался вопросом, позволят ли американцы взять передышку и набраться сил для преодоления кризиса.

Ранее Bloomberg сообщил, что нехватка кадров может обойтись крупнейшей экономике Европы — Германии — в 85 миллиардов долларов в год. Дефицит рабочей силы заставляет половину компаний в стране сокращать производство, что приводит к многомиллиардным потерям.