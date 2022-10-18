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09:06, 18 октября 2022Силовые структуры

Россиянин применил насилие к сотруднику ГИБДД и получил 2,5 года колонии

В Хабаровске дали 2,5 года мужчине за причинение травмы остановившему его сотруднику ГИБДД

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Хабаровске суд приговорил к 2,5 года лишения свободы 39-летнего мужчину, напавшего на полицейского. Об этом во вторник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Дарья Немцева.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Он полностью признал вину.

По данным ведомства, днем 12 августа 2021 года инспектор ГИБДД остановил на проспекте 60-летия Октября автомобиль фигуранта. Но водитель начал движение, тогда правоохранитель придержал панель двери рукой, чтобы не получить травмы. Однако осужденный увеличил скорость и поехал по трассе. Сотрудник МВД упал на проезжую часть, а мужчина скрылся.

Вскоре фигуранта задержали и поместили в СИЗО. Известно, что он был ранее судим за пьяное вождение и был лишен прав.

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Екатерина Власова
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