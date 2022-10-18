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14:21, 18 октября 2022Культура

Илон Маск назвал бывшую жену Граймс симуляцией в своей голове

Бизнесмен Илон Маск назвал бывшую жену Граймс симуляцией, живущей в его голове

Фото: Charles Sykes / Invision /AP

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что его бывшая жена, канадская певица Граймс была плодом его воображения. Об этом пишет Independent со ссылкой на журналиста и писателя Девина Гордона.

По словам колумниста, Граймс говорила ему о том, что у миллиардера есть теория, что она ненастоящая. «[Маск утверждал], что она [Граймс] — симуляция, созданная им и существующая в коре его головного мозга как идеальный компаньон для него. Это звучит немного безумно и, возможно, даже жутко, вот только она с этим согласна. Она сказала, что чувствует себя как эта симуляция, идеально созданная для него», — заявил журналист.

Гордон подчеркнул, что у Маска с Граймс общие интересы, а музыка певицы «очень технологически ориентирована». В конце разговора с исполнительницей собеседники пошутили о страшной теории искусственного интеллекта будущего.

Маск и Граймс начали встречаться в 2018 году, через три года пара объявила о расставании. В 2020 году певица родила от предпринимателя сына по имени X AE A-XII. Позднее на свет появилась совместная дочь пары Экса Дарк Сидерель Маск, рожденная суррогатной матерью.

Ранее актер Брэд Питт рассказал об этапе после расставания с бывшей супругой Анджелиной Джоли.

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Дениза Мацаева
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