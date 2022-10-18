Врач назвал наиболее подверженный выпадению тип волос

Трихолог Кингсли: люди с густыми длинными волосами больше других подвержены облысению

Доктор медицинских наук Эми Макмайкл и сертифицированный трихолог Дэвид Кингсли назвали наиболее подверженный выпадению тип волос. Соответствующий материал появился в одноименном блоге американской телеведущей Марты Стюарт.

Специалисты рассказали, что каждый человек теряет от 50 до 100 волос в день. «Легкое выпадение — это нормально и является частью жизненного цикла волос», — заявила Макмайкл. При этом врач отметила, что на изменение количества потери растительности могут повлиять стрессы, аутоиммунные заболевания, прически, вызывающие натяжение, дефицит питательных веществ и проблемы с щитовидной железой.

В то же время Кингсли рассказал, что люди, которые обладают густыми и длинными локонами, намного больше располагают к их выпадению, в отличие от тех, у кого они тонкие и короткие. Данную разницу можно заметить во время мытья головы. Кроме того, специалист пояснил, что обычный процесс принятия душа без использования шампуня также может привести к облысению.

В мае российский косметолог Ольга Садовская назвала популярный фрукт дешевым и эффективным средством от облысения. По ее словам, остановить выпадение волос и избавиться от перхоти поможет маска из апельсина. «В ней содержится апигенин, природный антиоксидант, обладающий антивоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Апигенин хорошо действует на кровообращение, а также влияет на активность тестостерона и на гормоны облысения», — подчеркнула Садовская.