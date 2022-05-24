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Российский косметолог назвала один фрукт эффективным средством от облысения

Косметолог Ольга Садовская назвала апельсиновую маску дешевым средством от облысения

Фото: shutterstock

Российский косметолог Ольга Садовская назвала один популярный фрукт дешевым и эффективным средством от облысения. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».

Остановить выпадение волос и избавиться от перхоти поможет маска из апельсина. По словам специалистки, она считается секретом красоты индийских женщин. Чтобы приготовить средство, необходимо взять предварительно вымытую и высушенную в темном месте кожуру цитруса и перемолоть ее в кофемолке до состояния пудры. Полученный порошок потребуется смешать с водой в пропорции один к одному, а затем — нанести на чистые влажные волосы. По истечении получаса локоны необходимо вымыть без применения шампуня.

При этом косметолог перечислила вещества, благодаря которым апельсиновая маска дает положительный эффект. «В ней содержится апигенин, природный антиоксидант, обладающий антивоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Апигенин хорошо действует на кровообращение, а также влияет на активность тестостерона и на гормоны облысения», — подчеркнула собеседница издания, указав, что упомянутый ингредиент активно используется при изготовлении дорогой французской косметики.

Ранее в мае российский врач-косметолог Зайнаб Мирзоева раскрыла способы остановить облысение после зимы. Следует пройти курс мезотерапии, при котором полезные вещества путем инъекций вводятся в подкожный слой головы. Кроме того, на решение данной проблемы направлена плазмотерапия. «В рамках выполнения манипуляции подразумевается вливание человеку его же крови, но перед этим специально обработанной», — добавила Мирзоева.

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Алина Гостева
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