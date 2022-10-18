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23:25, 18 октября 2022Мир

В Китае назвали цель США в отношении Украины

Global Times: США пытаются усилить свою гегемонию через поддержку Украины

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Позиция США в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление усилить свою гегемонию в мире. На это указал журналист Global Times, научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии социальных наук Хэ Чжигао.

Он заявил, что в российско-украинском конфликте США лишь раздувают пламя, а не действуют как крупная держава, содействующая миру и диалогу. Эксперт также отметил, что Вашингтон упорно придерживается менталитета блоковой конфронтации и холодной войны.

Хэ добавил, что Америка пытается превратить международное сообщество в «иерархическое общество», сохранив систему, в которой безраздельно господствует гегемония США.

Марина Совина
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