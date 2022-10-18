Индия и Россия продолжат оборонное сотрудничество

В Минобороны Индии заявили, что будут продолжать оборонное сотрудничество с Россией

Индия и Россия будут продолжать оборонное сотрудничество, несмотря на украинский кризис, заявили в министерстве обороны Индии. Об этом пишет ТАСС.

«У нас давнее партнерство, выгодное для обеих стран. Мы по-прежнему очень активно работаем в этой области», — сказал начальник управления по закупкам Министерства обороны Индии Панкадж Агарвал.

Кроме того, он указал на множество совместных оборонных проектов Нью-Дели и Москвы. Также в ведомстве заявили, что сотрудничество с Россией поможет Индии укрепить оборону и «стать сильной и самодостаточной державой».

Ранее стало известно, что российско-индийский завод по производству автоматов Калашникова в индийском городе Корве готов начать выпуск оружия до конца 2022 года.