Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 18 октября 2022Ценности

Полюбившая откровенную одежду 51-летняя женщина дала отпор хейтерам в сети

Мать троих детей Диана Миргон снялась в откровенных образах в ответ на критику хейтеров

Кадр: dmirgonfit21 / Tiktok

Мать троих детей полюбила носить откровенную одежду в 49 лет и рассказала о критике, которую она регулярно получает после демонстрации своих образов на фото и видео в сети. Пост с ответом на недовольства пользователей появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в соцсети кадрах ныне 51-летняя Диана Миргон привела комментарии других юзеров по поводу ее внешнего вида. «Тебе уже 49 лет, а ты все еще носить слишком открытие купальники», «Ты уже слишком стара для того, чтобы носить такие короткие шорты», «Все же видят твой целлюлит», «Ты же мать, ты не должна носить узкие джинсы», «Показывать живот — неуважительно по отношению к себе и своей семье», «Это платье слишком короткое и облегающее для женщины твоего возраста», «Подстриги волосы, с такой длиной ты выглядишь старше своих лет», — гласили их сообщения.

Материалы по теме:
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля. Почему она отказалась бороться со старостью?
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля.Почему она отказалась бороться со старостью?
25 июня 2022
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года. Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться секс-символом?
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года.Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться секс-символом?
31 июля 2022

В том же ролике женщина дала отпор хейтерам, снявшись в перечисленной ими «неподходящей» одежде. Так, сначала она позировала перед камерой в белом сверкающем бикини, затем переоделась в джинсовые мини-шорты и майку, а после этого — в джинсы скинни и укороченный топ. Далее Миргон нарядилась в фиолетовое облегающее мини-платье и распустила волосы.

Подписчики с восторгом отреагировали на ролик героини материала и высказали свое мнение в комментариях. «У тебя был такой пресс в 49 лет? Ты можешь носить все, что пожелаешь! Ты много работала над собой и заслужила этого», «Живи так, как ты хочешь! Ты вовсе не старая!», «Такая красавица не должна обращать внимание на глупых хейтеров», — поддержали они.

В августе 50-летняя американская актриса и фотомодель Брук Берк снялась на пляже в бикини и порадовала фанатов. Знаменитость поделилась снимком, на котором она предстала на фоне моря в раздельном комплекте голубого цвета в спортивном стиле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 110 на 110
Стало известно о прибытии четырех транспортных самолетов США в Польшу
Полюбившая откровенную одежду 51-летняя женщина дала отпор хейтерам в сети
В Китае обвинили США в обогащении на Европе
Журналист из США обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода
Украинские военные рассказали о попадании в плен меньше чем через сутки
В Финляндии допустили изъятие имущества россиян
Москвичи поставили рекорд по оформлению недвижимости онлайн
Российский посол обвинил Германию в пересечении красной черты по Украине
В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.