Российским ипотечникам захотели поставить памятник

В Серпухове риелторы предложили поставить памятник ипотечным заемщикам

Российским ипотечным заемщикам захотели поставить памятник. С предложением создать такую скульптуру выступили риелторы в Серпухове, сообщает «Подмосковье сегодня».

Авторы инициативы попросили согласовать участок для установки сооружения в честь выплативших кредит на жилье россиян. Все расходы на создание монумента вызвалось взять одно из агентств по недвижимости.

«Жители Серпухова уже начали активно предлагать идеи для памятника. Большинство из них — это человек, сбросивший кандалы. Ну вот так люди видят ипотеку. Но одна серпуховичка предложила идею, за которую мы даже заплатили денежный приз», — рассказала риелтор Карина Александрова. На выбранном эскизе памятника изображен дом, на крыше которого стоят два человека с ключами от купленного жилья в руках.

Ранее аналитики ВТБ выяснили, что большинство россиян берут ипотеку для покупки недвижимости для личного проживания. Инвестировать в объекты для дальнейшей сдачи в аренду при этом предпочитает почти каждый десятый ипотечный заемщик.