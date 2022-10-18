Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:26, 18 октября 2022Среда обитания

Российским ипотечникам захотели поставить памятник

В Серпухове риелторы предложили поставить памятник ипотечным заемщикам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российским ипотечным заемщикам захотели поставить памятник. С предложением создать такую скульптуру выступили риелторы в Серпухове, сообщает «Подмосковье сегодня».

Авторы инициативы попросили согласовать участок для установки сооружения в честь выплативших кредит на жилье россиян. Все расходы на создание монумента вызвалось взять одно из агентств по недвижимости.

«Жители Серпухова уже начали активно предлагать идеи для памятника. Большинство из них — это человек, сбросивший кандалы. Ну вот так люди видят ипотеку. Но одна серпуховичка предложила идею, за которую мы даже заплатили денежный приз», — рассказала риелтор Карина Александрова. На выбранном эскизе памятника изображен дом, на крыше которого стоят два человека с ключами от купленного жилья в руках.

Ранее аналитики ВТБ выяснили, что большинство россиян берут ипотеку для покупки недвижимости для личного проживания. Инвестировать в объекты для дальнейшей сдачи в аренду при этом предпочитает почти каждый десятый ипотечный заемщик.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации
Apple представила новый iPad Pro
Российскую блогершу оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне крейсера
Семенович назвала главное качество достойного мужчины
Командующий спецоперацией на Украине заявил о «перемалывании» ВСУ
Латвия бойкотирует генассамблею олимпийских комитетов из-за России
Россияне бросились скупать жилье в популярной курортной стране
Российскому чиновнику дали 10 лет за получение взяток в виде ритуальных услуг
Суровикин объяснил невысокие темпы продвижения в ходе спецоперации
В Херсонской области заявили о перемещении жителей на левый берег Днепра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.