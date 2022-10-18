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10:25, 18 октября 2022Среда обитания

Названы города России с самой долгой ипотекой

«Этажи»: самый долгий срок ипотечного кредитования зафиксирован в Москве

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Среди городов России в 2022 году самый большой срок ипотечного кредитования зафиксировали в Москве — заемщики в среднем приобретали недвижимость в кредит сроком на 26,5 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Городом с самой долгой ипотекой также назвали Санкт-Петербург, где срок кредита в среднем достиг 26 лет. Топ-3 списка замкнул Ростов-на-Дону с показателем в 25 лет.

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Четвертую позицию поделили Нижний Новгород и Казань, где заемщики в основном оформляют ипотеку сроком на 24 года. Ниже в списке расположились Екатеринбург и Красноярск с показателями в 23,1 года и 23 года соответственно. В Омске и Краснодаре средний срок оценили в 22 года и в 21 год соответственно. На десятой позиции расположился Челябинск, где ипотеку в среднем оформляют на 20 лет.

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» выяснили, что в третьем квартале 2022 года больше всего количество жилья в новостройках увеличилось в Иркутске. Волгоград также назвали городом с увеличившимся количеством жилья, топ-3 списка замкнул Омск.

Нина Ташевская
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