В Италии напомнили об эффекте бумеранга в ситуации с антироссийскими санкциями

Спикер парламента Италии Лоренцо Фонтана: санкции против России могут стать бумерангом

Новый председатель палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана, которого называют поклонником Владимира Путина, выразил мнение, что антироссийские санкции могут вернуться бумерангом для Италии. Объяснил он это тем, что население России привыкло страдать больше, чем итальянцы. Его слова прозвучали в эфире телеканала Rai1.

Фонтана напомнил, что санкции — отличный способ вести войну без применения оружия, и Европа, по его мнению, в данном случае поступила очень хорошо. «Но мы должны быть осторожны, потому что при встречных санкциях, которые Россия вводит в отношении нас, мы можем уступить прежде чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское», — заявил парламентарий.

Он предупредил коллег-политиков, что нужно быть осторожными с санкциями, ведь если они станут бумерангом, европейцы могут оказаться в серьезной беде. «Это может стать оружием, которое Путин будет использовать для нанесения Европе поражения», — считает спикер.

Занимая пост министра по европейским делам, в 2019 году Фонтана выступал за преодоление санкций против России. Он считает, что это может сыграть положительную роль для Италии. В сентябре этого года он высказался за пересмотр антироссийских санкций, заявляя, что они навредили Европе, а не самой России.

Фонтану считают ультраконсерватором. Он известен своей резкой критикой гомосексуализма, мигрантов и приветствием Brexit как начала новой эры. Также он известен заявлением, что Путин является «лучом света даже для нас на Западе».

Ранее лидер итальянской правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини назвал неэффективными санкции Евросоюза против России. Политик отметил, что Италия всегда одобряла помощь Украине и меры против России, но за них не должны платить рабочие.