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13:22, 18 октября 2022Интернет и СМИ

В Совфеде оценили вероятность блокировки YouTube в России

Сенатор Климов заявил, что к вопросу о блокировке YouTube в РФ надо подходить взвешенно

Фото: Souvik Banerjee / Unsplash

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава временной комиссии по защите суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов оценил вероятность блокировки видеохостинга YouTube в России на фоне новости об удалении аккаунта верхней палаты парламента страны. Его слова передает ТАСС.

Сенатор заявил, что к вопросу о блокировке YouTube в РФ нужно подходить взвешенно, так как за последние десятилетия огромное количество людей и организаций связали свою деловую активность с платформой. «И очень внимательно нужно все это взвешивать. Мы себе в ноги и в руки не стреляем и стрелять не должны», — высказался Климов.

Однако, как отметил политик, России необходимо ускоренными темпами развивать и продвигать свои ресурсы в цифровом пространстве. По его мнению, удаление аккаунтов российских госорганов говорит о том, что «метод цивилизованной дискуссии отвергнут Западом в полном объеме».

Климов также счел, что YouTube не является дружественной для России платформой. По словам сенатора, блокировка канала Совфеда рано или поздно случилась бы.

О том, что американская компания Google удалила аккаунт Совета Федерации на YouTube без возможности восстановления, стало известно ранее 18 октября. В уведомлении о блокировке указывалось, что удаление связано «с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», уточнялось в заявлении верхней палаты парламента России.

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Асель Минбаева
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