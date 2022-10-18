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17:05, 18 октября 2022Моя страна

В Калининградской области придумали способ отпугнуть диких животных от стройки

На Куршской косе животных отпугивают от строительства велодорожки фонариками и музыкой

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

В национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области диких животных отпугивают от строящегося участка велодорожки фонариками и негромкой музыкой. Об этом рассказал директор парка Анатолий Калина, пишет KGD.RU.

Директор уточнил, что способ придумали после того, как на участок велодорожки начали укладывать асфальтобетон — важно было сохранить покрытие от следов животных.

«Если вечернее время, вешаем фонарики, включаем тихонечко музыку, чтобы на велодорожке, так сказать, не наследили и она была приятна для поездок и отдыха», — объяснил Калина.

По словам директора парка, работы на объекте ведутся каждый день. Участок велодорожки «Куршский велотракт» протяженностью 23 километра рассчитывают достроить до конца года. Общая протяженность маршрута от поселка Лесного в сторону Зеленоградска составит 44 километра — он станет продолжением велодорожки от «От косы до косы».

Ранее в сентябре на территории национального парка «Куршская коса» приступили к строительству 44-километровой велодорожки «Куршский велотракт». Специальная дорожка для любителей велосипедных прогулок станет первой трассой в России, проложенной по особо охраняемой природной территории. Согласно имеющимся данным, ширина будущей велодорожки составит три метра.

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Дарья Рыбак
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