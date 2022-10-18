Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:38, 18 октября 2022Силовые структуры

Напоившей маленькую дочь отравой и выкинувшей ее из окна россиянке дали 5 лет

В Ростове мать осудили на 5 лет за отравление и покушение на убийство четырехлетней дочери

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ярославской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы 26-летнюю жительницу Ростова за покушение на убийство четырехлетней дочери. Об этом во вторник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по статье о покушении на убийство человека заведомо малолетнего. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в октябре 2021 года на Первомайской улице женщина решила убить дочь, для чего добавила в воду средство для травли насекомых и дала выпить ребенку раствор через шприц. Затем мать подумала, что девочка вряд ли умрет от этого, и решила сбросить ее из окна с третьего этажа.

Известно, что прохожие нашли умирающую девочку и отвезли в реанимацию, благодаря чему ее удалось спасти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Украине предрекли быстрое поражение без помощи США и НАТО
Россиянам рассказали о риске при регистрации чужих людей в квартире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
В Харькове сообщили о серии взрывов
Стало известно о планах Zara вернуться в Россию
В офисе Зеленского заявили об ударах по энергетической инфраструктуре
Стало известно о выводах немецких следователей по авариям на «Северных потоках»
Напоившей маленькую дочь отравой и выкинувшей ее из окна россиянке дали 5 лет
Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ
Раскрыты способы умерить тягу к еде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.