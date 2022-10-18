Под Мариуполем обнаружили самодельное взрывное устройство

В поселке Каменск у въезда в Мариуполь обнаружена и ликвидирована самодельная взрывчатка

В поселке Каменск у въезда в Мариуполь силовики обнаружили и ликвидировали самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По адресу, где была найдена взрывчатка, проживал Виктор Зайцев, которого подозревали в связи с военнослужащими. Он неоднократно угрожал соседям подрывом и терактом, а также убийством. В связи с обращением местных жителей на месте была проведена проверка. Хозяина дома силовики не застали, зато нашли самодельное взрывное устройство. «Было обнаружено взрывное устройство в виде пятилитровой бутылки, внутри находилась головная часть РПГ-7 усиленная по ВВ, на радиоуправлении, электронный ключ, батарейка, детонатор был вставлен внутрь, пульта не обнаружено», — приводит агентство взрывотехника.

Силовиками было принято решение уничтожить устройство накладным зарядом. В данный момент опасности для местных жителей нет.

Сейчас Зайцев находится в розыске, объявлен план «Перехват».

Ранее рабочий случайно нашел взрывное устройство с зарядом в 500 граммов в подмосковном коттедже. Также сообщалось, что на юго-западе Москвы в квартире 16-летнего школьника обнаружили склад с боеприпасами.