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07:13, 18 октября 2022Россия

Политолог прокомментировал слова Маска об опасности потери Россией Крыма

Политолог Мельничук: Маск ставит под сомнение цели США оспаривать принадлежность Крыма РФ
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Stephen Lam / Reuters

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ставит под сомнение цели США оспаривать принадлежность Крыма России, заявил политолог Сергей Мельничук, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, заявление американского предпринимателя доказывает, что часть бизнес-элиты США не желает, чтобы Вашингтон оспаривал принадлежность полуострова России. «Маск демонстрирует то, что в числе американской экономической элиты есть люди, которые могут взглянуть на ситуацию шире, чем преподносят СМИ», — прокомментировал Мельничук.

Он уточнил, что бизнесмен рассуждает с позиции выгоды, несмотря на то, что говорит об этом с опаской и осторожностью. Он указал на то, что Маск в последнее время активно комментирует происходящее на Украине, пытаясь добиться деэскалации.

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«Его недавнее изменение позиции о финансировании Украины, вероятно было сделано под давлением. В любом случае, Маск не утратил желания участвовать в формировании общественного мнения», — подчеркнул Мельничук.

В понедельник, 17 октября, Маск выразил мнение, что потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия и начала третьей мировой войны. Он сравнил потерю российской стороной полуострова с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора.

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Марина Совина
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