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09:18, 18 октября 2022Экономика

Ректор РАНХиГС предложил перейти к мобилизационной экономике в России

Ректор РАНХиГС Мау предложил перейти к мобилизационной экономике в России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ректор РАНХиГС Владимир Мау предложил подумать над переходом к мобилизационной экономике во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишут «Ведомости».

Мау заявил, что такая модель не противоречит рынку и не предполагает переход к советским административным управленческим практикам. Он объяснил, что в рамках экономической мобилизации власти смогут определить, какими будут структурные сдвиги и отраслевая политика, а также механизмы их финансирования — повышение налогов, заимствования или прямая инфляционная эмиссия.

Ректор РАНХиГС подчеркнул, что переход к такой модели приведет к усилению роли государства, построению специфичного рынка труда, а также институционализированию индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Существенно возрастет роль государственных инвестиций.«Если 30 лет назад казалось, что наступило торжество либеральной экономики, то сейчас очевидно, что с точки зрения характера производительных сил, если прибегать к марксистской терминологии, роль государства опять возрастает», — сказал Мау.

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Он также отметил, что многие механизмы мобилизационной экономики были «отрепетированы» в пандемию — например, был наглядно продемонстрирован потенциал цифровизации. Министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников идею Мау не прокомментировали.

Ранее Минэкономразвития заявило, что собирается расширить национальный проект по повышению производительности труда, чтобы распространить его на здравоохранение, туризм, санаторно-курортный отдых и сферу жилищно-коммунального хозяйства. Решение принято на фоне объявления частичной мобилизации и масштабного отъезда из страны россиян, в том числе высококвалифицированных кадров. Таким образом, задача добиться от меньшего числа россиян сохранения возможности решать задачи становится актуальнее. Идеей заинтересовались в первую очередь потому, что она не требует больших финансовых вложений.

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Софья Ермакова
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