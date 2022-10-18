Анонсирован доклад Медведева на видеосовещании Путина с Совбезом

Медведев выступит с докладом на видеосовещании президента Путина с Совбезом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступит с докладом в рамках видеосовещания президента России Владимира Путина с Совбезом. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Как сообщает пресс-служба главы государства, совещание пройдет 19 октября в режиме видеоконференции. На нем будут затронуты вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности России в миграционной сфере, а также регулирование миграционных процессов в интересах общественно-политической стабильности в стране.

Тема анонсированного выступления Медведева не уточняется.

Ранее Путин встречался с Совбезом 10 октября. В рамках совещания глава государства заявил о массированных ударах России по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.