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15:27, 18 октября 2022Россия

Анонсирован доклад Медведева на видеосовещании Путина с Совбезом

Медведев выступит с докладом на видеосовещании президента Путина с Совбезом

Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступит с докладом в рамках видеосовещания президента России Владимира Путина с Совбезом. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Как сообщает пресс-служба главы государства, совещание пройдет 19 октября в режиме видеоконференции. На нем будут затронуты вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности России в миграционной сфере, а также регулирование миграционных процессов в интересах общественно-политической стабильности в стране.

Тема анонсированного выступления Медведева не уточняется.

Ранее Путин встречался с Совбезом 10 октября. В рамках совещания глава государства заявил о массированных ударах России по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

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Константин Лысяков
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