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15:04, 18 октября 2022Россия

Анонсировано заседание Путина с Совбезом

В Кремле сообщили, что президент Путин проведет онлайн-заседание с Совбезом 19 октября
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 19 октября, проведет заседание с Совбезом. Мероприятие анонсировала пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Уточняется, что заседание будет проходить в режиме видеоконференции. С докладом выступит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — сообщила пресс-служба Кремля.

Предыдущее заседание Совбеза с участием главы государства состоялось 10 октября. На нем Путин сообщил, что Россия нанесла массированные удары высокоточным оружием по объектам Украины.

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Евгения Куликова
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