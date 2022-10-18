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22:33, 18 октября 2022Мир

МИД России обвинил Украину в неисполнении Будапештского меморандума

МИД России заявил, что Украина много лет не исполняла положения Будапештского меморандума

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) России обвинило Украину в неисполнении Будапештского меморандума на протяжении многих лет. Слова замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константина Воронцова передает РИА Новости.

Воронцов обратил внимание на то, что украинские власти не исполняли, в частности обязательства, предполагающие противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма. «В Киеве открыто поощряли национализм, причем в его радикальных формах. Героизация нацистских преступников стала частью государственной политики и идеологии», — заявил он.

Как подчеркнул дипломат, из-за сложившейся ситуации жители ряда регионов Украины были вынуждены «защищать свои основополагающие права и жизненно важные интересы путем реализации права на самоопределение».

Ранее Константин Воронцов заявил, что Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Украине. У Москвы серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО, пояснил он.

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Марина Совина
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