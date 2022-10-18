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22:21, 18 октября 2022Мир

МИД России отверг обвинения в угрозах Киеву ядерным оружием

МИД заявил, что Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Украине

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Украине. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС.

Дипломат также указал, что у Москвы серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО. «С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что в Пентагоне не видят признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия.

21 сентября президент Владимир Путин заявил о возможности России использовать ядерное оружия при угрозе территориальной целостности страны. Это не блеф, заявил глава государства. При этом он отметил, что страна располагает различными средствами поражения, кроме того, по отдельным компонентам и более современными, чем у государств НАТО.

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Марина Совина
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