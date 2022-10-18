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08:24, 18 октября 2022Экономика

Стало известно о планах США высвободить еще нефти из резерва

Bloomberg заявил о планах США высвободить еще до 15 миллионов баррелей нефти из резерва

Фото: Unsplash

Администрация президента США Джо Байдена намерена высвободить из стратегического резерва еще от 10 до 15 миллионов баррелей нефти. Об этих планах американских властей заявило агентство Bloomberg, сославшись на близкие к ситуации источники.

Отмечается, что решение позволит сбалансировать рынок и предотвратить дальнейший заметный роста мировых цен на энергоресурс.

По данным агентства, мера станет новым траншем в рамках американской программы интервенций на рынке нефти, посвященной высвобождению 180 миллионов баррелей. Их распродажу позволили проводить в марте.

В конце марта Байден объявил о рекордной распечатке запасов нефти. Он также призвал партнеров США высвободить до 50 миллионов баррелей ресурса. «И чем больше будет это число, тем вероятней снижение цен», — отметил глава государства.

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Марина Совина
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