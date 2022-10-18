Стало известно о планах США высвободить еще нефти из резерва

Bloomberg заявил о планах США высвободить еще до 15 миллионов баррелей нефти из резерва

Администрация президента США Джо Байдена намерена высвободить из стратегического резерва еще от 10 до 15 миллионов баррелей нефти. Об этих планах американских властей заявило агентство Bloomberg, сославшись на близкие к ситуации источники.

Отмечается, что решение позволит сбалансировать рынок и предотвратить дальнейший заметный роста мировых цен на энергоресурс.

По данным агентства, мера станет новым траншем в рамках американской программы интервенций на рынке нефти, посвященной высвобождению 180 миллионов баррелей. Их распродажу позволили проводить в марте.

В конце марта Байден объявил о рекордной распечатке запасов нефти. Он также призвал партнеров США высвободить до 50 миллионов баррелей ресурса. «И чем больше будет это число, тем вероятней снижение цен», — отметил глава государства.