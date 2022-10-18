Пентагон сообщил, что США в ближайшие недели передадут Киеву зенитные комплексы ПВО NASAMS

США в ближайшие недели передадут Киеву зенитно-ракетные комплексы(ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, стенограмма брифинга приводится на сайте американского оборонного ведомства.

«Мы постараемся доставить первый NASAMS на Украину в течение следующих нескольких недель. Это, безусловно, позволит украинцам двигаться вперед, когда системы прибудут и будут приведены в рабочее состояние», — рассказал представитель Минобороны США.

Чиновник Пентагона напомнил, что Вашингтон уже передал Киеву значительное количество различных средств ПВО, в том числе более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Он уточнил, что есть и иные страны, которые стремятся предоставить Украине системы противовоздушной обороны, этот вопрос остается в центре внимания.

Поставки американских ЗРК NASAMS анонсировал 14 октября министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, системы прибудут в страну уже в этом месяце. Помимо этого, Германия в октябре поставит Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-II. Глава Минобороны уточнил, что украинские военные уже завершают обучение на данном комплексе.

