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21:55, 18 октября 2022Мир

Пентагон не смог доказать поставки ракет из Ирана в Россию

Пентагон: у США нет доказательств, что Иран поставляет в Россию ракеты «земля-земля»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У США нет доказательств, подтверждающих. что что Иран поставляет России ракеты класса «земля-земля». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

Он уточнил, что видел в СМИ подобные утверждения, в которых со ссылкой на американскую разведку сообщалось, будто Тегеран передает Москве партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar и готовит дополнительные поставки беспилотников.

Одновременно с этим представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжат принимать решительные меры, чтобы помешать иранской торговле оружием, в том числе с Россией. Она отметила, что Вашингтон продолжит действовать совместно с партнерами, чтобы противостоять «иранской угрозе».

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Марина Совина
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