Посол России в ФРГ Нечаев заявил, что Берлин стал заложником коллективной позиции Запада

Германия стала заложником коллективной позиции Запада, формируемой его наиболее русофобскими представителями. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Дипломат ответил на слова премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля, заявившего, что кооперация Германии с Россией в области энергетики «безвозвратно разрушена». По мнению Нечаева, Берлин сам «уничтожил одну из основ благополучия, процветания и конкурентоспособности страны» — долгосрочные договоренности о поставках энергоносителей по приемлемым ценам. «Поиски замены российского сырья пока не особо успешны», — отметил он.

Посол оценил возможность восстановления отношений между странами. «Это зависит от тех, кто в угоду ложно понятым принципам солидарности и вопреки здравому смыслу разрушил взаимовыгодное сотрудничество с Россией, которое на протяжении десятилетий доказывало свою оправданность и востребованность», — заключил он.

Ранее Нечаев выступил с обвинениями в адрес властей Германии из-за пересечения ими красной черты в вопросе поставок Украине летального оружия. По его словам, в этом вопросе немцы несут историческую ответственность перед россиянами. Он подчеркнул, что ФРГ в течение десятилетий не отправляла собственное оружие и тяжелую военную технику в зоны вооруженных конфликтов. Нечаев указал, что Берлин решился изменить свою позицию в данном вопросе лишь тогда, когда дело коснулось России.

