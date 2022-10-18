Минобороны объявило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны заявило, что ВС России отразили атаку ВСУ на николаево-криворожском направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга ведомства.

По словам Конашенкова, российские военные предотвратили прорыв ВСУ в районе поселка Брускинское Херсонской области и при отражении атаки уничтожили более 90 украинских солдат.