В Белоруссии запретили разрезать тушки птиц из-за роста цен

В Белоруссии запретили разрезать тушки птиц в магазинах из-за борьбы с ростом цен

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии провели встречу с руководителями птицефабрик и торговых сетей, где объявили о запрете разрезать тушки птиц в продаже, сообщает пресс-служба МАРТ в своем Telegram-канале.

Продавать отдельные части тушек теперь разрешается только в том случае, если они были разрезаны производителем. Поводом для такого запрета стала попытка продавцов обойти указ о запрете роста цен, подписанный президентом Александром Лукашенко.

Сам глава государства и обратил внимание на уловку. Тушки птицы поступали в магазины, там их разрезали и продавали половинки дороже, чем могли бы реализовать целую. В связи с этим МАРТ запретил установление цен на полутушки в таком размере, чтобы они вместе были дороже одной тушки. Стоимость других частей тушки не должна превышать стоимость тушки, увеличенной на 10 процентов, только филе может быть дороже на 15 процентов.

Ранее стало известно, что за нарушение указа Лукашенко в отношении предпринимателей, допустивших повышение цен, возбуждены десятки уголовных дел. Силовики и чиновники проверяют отпускную цену и себестоимость товаров не только в торговых сетях, но и в магазинах у дома.

По оценкам Национального статистического комитета Белоруссии, в сентябре инфляция в стране в годовом исчислении достигла 17,4 процента. По мнению Лукашенко, основной причиной такого положения дел являются спекулянты и бизнесмены, которые пытаются получить сверхприбыли. Президент уверен, что рыночная экономика уступает плановому подходу, который практиковался в Советском Союзе.