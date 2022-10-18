В Госдуме объяснили ограничение трансляций заседаний

Депутат Журова допустила ограничение трансляций заседаний Госдумы до конца СВО

В Госдуме ограничили трансляцию пленарных заседаний из-за большого количества случаев вырывания из контекста слов депутатов, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Это решение она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

«Да, ограничили только для интернета, но для журналистов и в самой Думе все остается как прежде. Отчасти это объясняется тем, что участились случаи вырывания из контекста слов [во время] трансляции блогерами и неаккредитованными людьми», — сказала депутат.

Просто вырывают из контекста, быстро фабрикуют дезинформацию и, конечно, это превратилось в какую-то очень плохую, неправильную систему Светлана Журова депутат Госдумы

Ограничения будут действовать на время специальной военной операции России на территории Украины, утверждает Журова. Пленарные заседания, по словам депутата, будут доступны в пресс-центре Госдумы для журналистов. При этом некоторые из них будут полностью закрытыми даже для аккредитованных СМИ. Также ограничения коснутся и самих депутатов, например, им теперь им необходимо сдавать телефоны на входе.

«Сегодня у нас было, например, закрытое заседание. У нас, я так думаю, в ближайшее время так или иначе будут определенные вопросы обсуждаться в закрытом режиме», — объяснила Светлана Журова.

Вы понимаете, не то что мы что-то от народа скрываем, а больше из-за того, что эта информация не должна попасть туда, куда не должна попасть Светлана Журова депутат Госдумы

По словам депутата, в последнее время участилось количество провокаций, связанных с высказываниями членов Госдумы.

«Временно, мы считаем, пока идет спецоперация, и информацию так вот трактовать и еще приписывать ее депутатам, к сожалению, неправильно. Понятно, что аккредитованные журналисты этого не делают никогда, потому что они дорожат своей репутацией. А блогеры и непонятные западные источники фабрикуют отчасти всю эту неправильно преподнесенную [информацию], будоражат людей совершенно не по делу», — заключила член нижней палаты российского парламента.

Ранее стало известно, что прямые трансляции заседаний Государственной Думы станут закрытыми. Так, 18 октября трансляция мероприятия оказалась недоступна. По данным источников СМИ, решение было принято на заседании Совета нижней палаты парламента. По словам собеседника РИА Новости, ограничения связаны «с законодательным обеспечением спецоперации». Сообщалось, что аналогичные меры быть приняты в Совете Федерации. Однако сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале опроверг эту информацию.