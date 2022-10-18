Трансляции заседаний Госдумы и Совфеда станут закрытыми

«Ведомости»: Госдума ограничит прямые трансляции своих заседаний с 18 октября

Прямые трансляции заседаний Государственной Думы станут закрытыми. Вслед за Думой подобное решение может принять и Совет Федерации, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в палатах парламента.

Собеседник в аппарате Госдумы сообщил, что ограничены прямые трансляции будут со вторника, 18 октября. Соответствующее решение было принято накануне, 17 октября. Источник добавил, что в настоящее время значительная часть повестки Госдумы связана с обсуждением мер поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации.

«Это все очень сложные вопросы. Чтобы в такой ситуации не давать возможность тиражировать обсуждения, было принято решение закрыть трансляции», — объяснил он, подчеркнув, что для около тысячи аккредитованных журналистов будут организовываться трансляции пленарных заседаний Госдумы.

По мнению другого собеседника издания, отмена прямых трансляций «позволит не тревожить граждан без повода». Еще один источник заявил, что это сделано, чтобы «некоторые депутаты опрометчиво не раскачивали ситуацию».

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов объяснил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что отказ от трансляций связан с возможностью утечки данных о спецоперации.

«Мы понимаем, что может прозвучать какая-то чувствительная информация от представителей правительства, от депутатов. Некоторые депутаты принимают участие в СВО, постоянно ездят в зону боевых действий», — сказал парламентарий.

Впоследствии глава Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что верхняя палата парламента не планирует вслед за Госдумой закрывать для зрителей трансляции пленарных заседаний в интернете, пишет ТАСС.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что в связи со спецоперацией и частичной мобилизации в России Кремль не планирует проводить традиционную осеннюю ротацию губернаторов. Один из собеседников издания подчеркивал, что во внутриполитическом блоке Кремля сигналов по поводу отставок никаких не дают.